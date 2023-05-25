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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الثروة المعدنية: مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة الأول من نوعه بأفريقيا والشرق الأوسط

مجمع مصانع انتاج
مجمع مصانع انتاج الكوارتز
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قال الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، إن مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة يعد الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، خلال كلمته بافتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة خير مثال لتطبيق الرؤية السياسية الحكيمة التي تهدف إلى الاستفادة القصوى من الخامات التعدينية ورفع قيمتها الاقتصادية.

وتابع: "الاحتياطي الموجود بالمجمع يقدر بنحو 3.5 مليون طن"، لافتًا إلى أن هيئة الثروة المعدنية حرصت على تفعيل استراتيجية لاستغلال الخام، مشددًا على أهمية عمل قيمة مضافة للخام.

وأشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 فإنه تم تكليف وزير البترول والثروة المعدنية بالعمل على تعظيم القيمة المضافة لتلك الثروات عن طريق تحويلها لمنتجات عالية القيمة خاصة خام الكوارتز، بدلًا من تصديره إلى الخارج، واستخدامه كمادة خام في إنتاج السيليكون المعدني الذي يستخدم في صناعة الألومنيوم والسبائك، وإنتاج البولي سيليكون الذي يستخدم في صناعة الخلايا الشمسية والشرائح الإلكترونية.

الجيولوجي ياسر رمضان الهيئة المصرية العامة للثروة المعدني مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة