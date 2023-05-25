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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«المركز الأشعري» يعقد لقاءً تثقيفيًا لوعاظ وواعظات الأزهر بالإسكندرية

واعظات الأزهر بالاسكندرية
واعظات الأزهر بالاسكندرية
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عقد مركز الإمام الأشعري بالأزهر الشريف لقاءًا تثقيفيًا لوعاظ وواعظات الأزهر بالاسكندرية بالتنسيق مع منطقة الوعظ، وذلك لمناقشة مجموعة من القضايا الفكرية المستحدثة وكيفية التعامل معها من واقع المنهج الأشعري.
حاضر في اللقاء الدكتور عبد الفتاح العواري رئيس المركز، والدكتور يسري جعفر نائب رئيس المركز، حيث ناقش المحاضرون مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بالمنهج الدعوي للوعاظ والواعظات، وكيفية تفنيد وتحليل المفاهيم الخاطئة التي تروجها التيارات المتشددة والحداثية الجديدة والرد عليها بمنهجية علمية تناسب مختلف الشرائح المجتمعية.

مركز الإمام الأشعري الأزهر الشريف واعظات الأزهر بالاسكندرية