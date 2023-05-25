انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بشمال سيناء وانتهاء اختبارات الابتدائية

أكد الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء علي انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام للشهادة الإعدادية الأزهرية بشمال سيناء في مختلف المعاهد الأزهرية على مستوى الإدارات الأزهرية بالمحافظة.

وقال خضر إن طلاب الشهادة الإعدادية عددهم ٧٠٠ طالب وطالبة، وهم يؤدون امتحاناتهم وفق توزيع اللجان الامتحانية دون وجود أي شكوى، كما أن مراكز الأسئلة مؤمنة ولا توجد أي عوائق.

ويذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون اليوم الامتحان في مواد الجبر لمدة ساعتين والتربية الفنية لمدة ساعة ونصف والحاسب الآلى لمدة ساعتين والتي وانطلقت الامتحانات يوم السبت الماضي وستنتهى السبت المقبل.

وأضاف مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء أن اليوم الخميس، تنتهي امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية والتي انطلقت السبت الماضي واستمرت لمدة 6 أيام متتالية، حيث أداها 657 تلميذًا وتلميذة في مختلف المعاهد الأزهرية.

وقال الشيخ محمد سعد خضر، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، إن طلبة الشهادة الابتدائية أدوا امتحان اللغة الإنجليزية خلال الفترة الأولى دون شكاوى ويؤدون امتحان المستوي الرفيع في الفترة الثانية.

وأكد تجهيز وإعداد اللجان وتوفير التأمين اللازم للطلاب ولمراكز الأسئلة في اللجان وتوفير الهدوء للطلاب، وتوفير الحراسات الكافية والخدمات داخل وخارج مقرات اللجان مشددًا على جميع التلاميذ الالتزام بالزي الأزهري الذي يليق بطلاب الأزهر.

ويذكر أن غرفة عمليات المنطقة الازهرية تعمل على مدار اليوم لمتابعة كافة اللجان بصورة مستمرة، ولا توجد أي مشكلة تعرقل سير الامتحانات وأن جميع اللجان قامت بتعقيم وتطهير اللجان قبل بدء الامتحانات.