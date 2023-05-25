أحدث ظهور لـ«عبلة كامل»| اكتشفها يوسف شاهين وحلمت بالأوسكار.. معلومات لم تكن تعرفها عن «فاطمة كشري».. أشهر أعمالها الفنية وحقيقة اعتزالها

الفنانة والنجمة القديرة عبلة كامل التي عُرف عنها أنها تختار أعمالها بدقة ولا ترضى سوى بالأعمال المميزة، ما زالت تحجز مكانتها في قلوب جمهورها ومتابعيها من كافة الفئات والأعمار، بالرغم من اختفائها عن أجواء الوسط الفني، إذ نجحت في بداياتها الفنية من الاستحواذ على قلوب محبيها وذلك بسبب ظهورها بطبيعتها، وإطلالاتها الغير متكلفة القريبة من محبيها والتي اعتادت الظهور بها، ومع مرور الزمن أصبحت تشبه بملامحها وأدوارها أمهات الكثيرين، لتظل متربعة على عرش الأفضل والأقرب للمتابعين.

أحدث ظهور للفنانة عبلة كامل

ونشر الحساب الرسمي للفنانة عبلة كامل، عبر موقع «إنستجرام» صورة جديدة لها، خلال الأيام القليلة الماضية، وظهرت وهي داخل المنزل، تحديدًا أمام «المطبخ»، وجاءت مصحوبة بتعليق «نهاركم جميل يا احبابي».

وبدت الفنانة عبلة كامل، التي ودعت الشاشة الصغيرة منذ عدة أعوام، بعد أجزاء عديدة من آخر عمل درامي لها، بهيئتها التي اعتاد الجمهور على أن يراها بها، وكانت مرتدية نظارة مع العباءة التقليدية وحجاب فاتح تقليدي أيضًا.

وتفاعل معها الرواد، والمتابعون مشيدون بها ومعبرين عن اشتياقهم لها، ولظهورها مُجددًا، فضلًا عن الثناء على ظهورها الذي نال إعجاب متابعيها وجمهورها، إذ علق الكثير «فنانة معملتش عمليات تجميل»، «طول عمرك طبيعية»، «بحسك شبه أمهاتنا».

ونرصد لكم عبر «البوابة نيوز» 15 معلومات عن الفنانة عبلة كامل، وذلك خلال السطور التالية:

1- تزوجت عبلة كامل من الفنان أحمد كمال، بعد خطبتهما في 1979 بعد تخرجهما في معهد التمثيل، وبعد سنوات من العمل وصعود نجم عبلة كامل في سماء الفن قررا الانفصال.

2- لديها ابنتان من زوجها السابق أحمد كمال وهما "زينب" و"فاطمة".

3- استطاع مسلسل"حديث الصباح والمساء" أن يوطد علاقتها أكثر بالفنان الراحل محمود الجندي، وبعد نجاح المسلسل بنحو عامين وتحديدا في 2003 تم إعلان زواجهما.

4- واستمر زواج محمود الجندي وعبلة كامل لمدة عامين، وأعلنا انفصالهما في عام 2005.

5- قالت عبلة كامل ببرنامج "زووم"، إن مكتشف موهبتها هو المخرج يوسف شاهين الذي رآها في أحد المسابقات بالجامعة والتي حصلت خلالها على المركز الأول، لتقدم بعد ذلك مسرحية "ميلو دراما" بمسرح الطليعة، مما جعل "شاهين" يقرر ظهورها في فيلمه "الوداع بونابرت".

6- تابعت عبلة بالبرنامج، أنها تحلم بالفوز بجائزة الأوسكار، رافضة تقييم موهبتها لاعتقادها أن الأمر يعود للمخرجين، أضافت: "الفن مهم للأمم".

7- قالت الفنانة ناهد رشدي، عنها بأحد اللقاءات التليفزيونية، إن الفنانة عبلة كامل كانت تطهو العديد من الوجبات في المنزل وتأتي بها للوكيشن تصوير مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، وكان أغلب الأكلات بالثوم، فكانت رائحة المكان تتغير على الفور مما يثير غضب رباب حسين المخرج المنفذ للمسلسل، مضيفة: "قولت لعبلة أنا هطلق بسببك.. أنا برّوح البيت كل يوم ريحتي توم".

8- تعرضت عبلة كامل، لشائعة الإصابة بمرض السرطان، ونفى زوجها السابق الفنان أحمد كامل صحة هذه الشائعة موضحا: "كدب وخداع، ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة على حساب فنانة كبيرة".

9- كما أشيع في نفس الفترة أنها اعتزلت الفن، ولكن الإعلامية لميس الحديدي أشارت إلى أنها تلقت اتصالا من عبلة كامل ونفت لها ذلك تماما.

10- قال الفنان رامي وحيد، عنها ببرنامج "3 ستات" على قناة "صدى البلد": "لا تحمل هواتف ولا تشارك في المهرجانات والمؤتمرات ولا علاقة لها بالسوشيال ميديا".

11- كشف الفنان محمد صبحي، حقيقة خلافه مع عبلة كامل عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "الحكاية ببساطة، أن الفنان محمد صبحي كان مخرج مسرحية (وجهة نظر) لمدة ٥ سنين بمعنى ألا أحد يستطيع أن يفعل شيئًا على خشبة المسرح إلا بإذنه، فكيف لمخرج العمل ومنتجه أن يريد لعبلة كامل الفشل أو يريد لها مستوى أقل.. ثم أنه يشهد لها باحترامها والتزامها على مدار خمس سنوات، ولا يوجد أي خلاف بينهما حتى انتهت مسرحية (وجهة نظر)، وأراد لينين الرملي أن تكون عبلة كامل بطلة المسرحية القادمة، وكان اسمها (الحادثة)، ولكن اعترض محمد صبحي كمخرج على هذا الاختيار؛ لأن تركيبة دور بطلة مسرحية الحادثة مختلف تمامًا عن شخصية وتركيبة وتمثيل عبلة كامل.. عبلة كامل فنانة عظيمة لكنها غير مناسبة لهذا الدور من وجهة نظره كمخرج، ولما أصر لينين على اختياره، انسحب محمد صبحي وانتهت الفرقة وهما صديقان؛ ليكمل لينين مسرحيته الحادثة".

12- كشفت في حوار صحفي لها مع مجلة المصور عام 1989 عن سبب ظهورها بدون مكياج فى أغلب أعمالها، قائلة: "أنا مبحبش البودرة ولا أحب الماكياج، ليه ألوث وشي، كفاية الدنيا أتربة والجو ملوث".

13- أعلنت خلال الحوار أن لديها "فوبيا" من الأدوات الكهربائية والأدوار العالية، قائلة: "دايما لما بفتح التليفزيون أو الغسالة بجيب حد يشغلهملي".

14- ظهرت مؤخرا لـ عبلة كامل، شبيهة لها عبر السوشيال ميديا تدعى هند العبد.

15- كان آخر عمل درامي للفنانة عبلة كامل الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"، وشاركها البطولة الفنان رياض الخولي، علا غانم، منة فضالي، راندا البحيري، وأميرة هاني وغيرهم.

أشهر أعمالها الفنية

وتميزت عبلة كامل، خلال مشوارها الفني الطويل بخط ثابت استطاعت من خلاله أن تمتلك قلوب محبيها، خاصة في الأدوار الشعبية التي قدمتها وبرعت فيها ولعل من أبرزها دور "فاطمة كشري"، في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، والذي مازال يحصد نجاحًا إلى الآن رغم مرور 27 عامًا على عرضه، وغيره الكثير من أعمالها.

آخر أعمال عبلة كامل الفنية

كان آخر أعمال عبلة كامل، مسلسل "سلسال الدم"، الذي قدم على أجزاء وحقق شهرة ونجاحًا كبيرًا وبعده غابت عبلة كامل وذكر زوجها السابق الفنان أحمد كمال، أن عبلة كامل فضلت الابتعاد حتى يكون هناك عمل فني يجذبها للعودة للتمثيل مرة أخرى.

وقدمت الفنانة عبلة كامل خلال مسيرتها الفنية، أكثر من 100 عمل فني بين السينما والدراما والمسرح، جميعها حقق نجاحًا كبيرًا، ونالت إشادات كبيرة من النقاد والجمهور، ومن أبرز أعمالها "ليالي الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، الشهد والدموع، وهوانم جاردن سيتي، كما قدمت العديد من الأفلام الكوميدية، التي ما زالت عالقة حتى الآن في أذهان الجمهور".

حقيقة اعتزالها الفن

وكان نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، كشف من قبل خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، عن سبب قرار عبلة كامل الابتعاد عن الفن، إذ أوضح قائلًا: «عبلة كامل كان لها صديقة مقربة من خارج الوسط الفني توفيت، وهذا جعل عبلة كامل تدخل في حالة حزن».

بنات الفنانة عبلة كامل

الجدير بالذكر، أنّ الفنانة عبلة كامل، تهتم بشكل كبير بابنتيها وأحفادها، إذ لديها ابنتان «زينب وفاطمة» من زوجها السابق، الفنان أحمد كامل، لكنهما بعيدا تمامًا عن الظهور، كان الفنان أحمد كمال، كشف عن تفاصيل حياتهم في حديث تلفزيوني، قائلًا «فاطمة»، متخصصة في التغذية ومهتمة بالفن، و«زينب» تعمل بالرسم، مضيفا «عمرهم ما بيقولوا هما ولاد مين، بيعتمدوا على نفسهم في كل حاجة».