إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعى بالمنيا

أصيب 7 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي السريع أمام مركز المنيا، وتصادم سيارتين ملاكي بالصحراوي الغربي أمام مدخل مركز مغاغة.



تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، أمام قرية زهره، بالوحدة المحلية للبرجاية، بمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة كل من: حمدي ناجي علي 38 عاما، سيد رجب عبد النبي 30 عاما، محمد خلف علي 25 عاما، جميعهم عمال يقيمون بقرية بني أحمد الغربية وتم نقلهم إلي المستشفي العام لتلقي العلاج.



كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باصطدام سيارة ملاكي بأخري بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل مركز مغاغة، مما أسفر عن إصابة كل من: نعيمة أبو العيون 48 عاما، مينا عادل 28 عاما، نرمين فايز 29 عاما، عادل فوزي 56 عاما، جميعهم يقيمون في محافظة الإسكندرية، وتم نقلهم إلي مستشفي العدوة المركزي لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.