الدوما: قرار "الصحة العالمية" بشأن أوكرانيا يدفع موسكو لمناقشة الخروج من المنظمة

دعا رئيس لجنة "الدوما" للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، إلى بحث انسحاب روسيا من منظمة الصحة العالمية بعد قرارها حول أوكرانيا، ومساعي الغرب لجعل المنظمة أداة سياسية في يده.

وكتب سلوتسكي على "تلجرام"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء إنه "ظهر هذا من خلال قرار منظمة الصحة العالمية المناهض لروسيا بشأن أوكرانيا، والذي اقترحته دول غير صديقة لروسيا والمليء بالمعايير المزدوجة".

وأضاف: "يتم إلقاء اللوم على روسيا جراء تدهور الأوضاع الصحية في أوكرانيا، فيما لا تنبس المنظمة ببنت شفة عن سياسة نظام كييف الفاشلة في التطعيم، وتجارب المختبرات البيولوجية العسكرية برعاية واشنطن".

وأكد رئيس لجنة "الدوما" للشؤون الدولية أن هناك استبدالا للمفاهيم وخروجا عن صلب المشاكل الحقيقية.. وتساءل: "هل يجدر التذكير بموقف منظمة الصحة العالمية، الذي تسبب بذرائع واهية بتأخير تسجيل الاعتراف باللقاحات الروسية ضد كوفيد-19؟".

ورفضت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اليوم، مشروع قرار روسي لإعلان حالة طوارئ صحية غير مسيسة، وبعيدة عن الاستقطاب في نزاع أوكرانيا.