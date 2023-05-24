حسام الخولي: تحريك الحياة الحزبية في مصر أبرز مميزات الحوار الوطني

أكد حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ أن الحوار الوطني جزء هام من حياتنا لأنه يناقش كل ما يهم المواطن، ومن أبرز نتائجه أنه شكل حياة حزبية حقيقية وحرك كل الأحزاب لتقديم مقترحاتها و الاستعانة بخبراتها.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر الجديدة والمذاع على قناة etc أن أهم الأفكار التي ناقشها المحور السياسي ملف الأحزاب، ونظام الانتخابات، ملف الحريات والحبس الاحتياطي وسجناء الرأي ، مشيرا إلي أن جميع المحاور عرض فيها آراء كثيرة ليس فيها تنافر وجميعها ستصعد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمميزاتها وعيوبها فالجميع يسعى للوصول إلى الحلول المثلى وفقا للدستور .

وأشار إلى أن مشهد أن يكون الرئيس على رأس حزب سياسي في مصر مشهد لن يتكرر في الرئيس رئيس الكل وليس رئيس حزب، ولكن هناك أحزاب موالية تستطيع أن تتبني سياسات ومشاريع لخدمة مشروع الرئيس. وبخصوص النظام الانتخابي أكد أن كل النظم الانتخابية فيها مزايا وعيوب الا ان حزب مستقبل وطن يفضل ٥٠ في المائة قائمة ملقة، و٥٠ في المئة فردي ، لافتا إلي أن ميزة القائمة المطلقة أنها تمثل كل الأحزاب وبالتالي ثراء الحياة السياسية، فضلا عن مشاركة التكنوقراط من جميع الأحزاب، وتمثيل الكوته، لافتا إلي القائمة النسبية نظام يصعب تطبيقه في مصر ولو نفذ فإنه يحتاج إلى أسبوع كامل لفرز الأصوات، وهو ما لايتحمله المواطن في القرى والمراكز.

