نهائي كأس إيطاليا.. لاوتارو مارتينيز وأمرابط أساسيان في تشكيل إنتر ميلان وفيورنتينا

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فيورنتينا، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي بطولة كأس إيطاليا 2023.

ويحتضن ملعب الأولمبيكو، نهائي كأس إيطاليا بين فيورنتينا وإنتر ميلان، وتنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز رفقة البوسني إيدين دجيكو، هجوم الإنتر أمام الفيولا، حيث يجلس البلجيكي روميلو لوكاكو على مقاعد البدلاء.

تشكيل إنتر ميلان

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: ماتيو دارميان - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني، فيديريكو دي ماركو

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولا باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - هاكان كالهانوجلو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - إيدين دجيكو.

وأعلن فينشينزو إيتاليانو، المدير الفني لفريق فيورنيتنا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة إنتر ميلان، في نهائي كأس إيطاليا.

ويتواجد الدولي المغربي، سفيان أمرابط في التشكيل الأساسي للفيولا، على أن يقود البرازيلي آرثور كابرال هجوم الفريق أمام النيراتزوري.

تشكيل فيورنتينا

حراسة المرمى: بيترو تيراكيانو

خط الدفاع: كريستيانو بيراغي، ميلنكوفيتش، لوكاس مارتينيز كوارتا، دودو

خط الوسط: جايتانو كاستروفيلي، سفيان أمرابط، جياكومو بونافينتورا

الهجوم: نيكولاس غونزاليس، آرثور كابرال، جوناثان إيكوني.

وكان إنتر ميلان، تأهل لنهائي كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس (2-1) في مجموع المباراتين، بينما صعد فيورنتينا بالفوز (2-0) على كريمونيسي.