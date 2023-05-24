مصدر مقرب لـ"أنغام" ينفى زواجها

نفى مصدر مقرب من المطربة أنغام ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي من ارتباطها أو زواجها.

وأكد المصدر، أن قربه من نجمة مصر الأولى يجعله على يقين بأنها لا تتطلع إلى مثل هذه الأقاويل التى ربما تكون مفتعله لأن أخلاقها الراقية تجعلها تلتزم الصمت إذا أوجدتها ظروف ما للدخول في خصومة مع أي شحض أو جهة فأخلاقها تواكب رقيها الفني الذى يفخر به أي مصري في مختلف أرجاء الوطن العربي.

وكانت أنغام قد تصدرت تريند مصر والعالم العربي بحفلها الأخير الذي أقيم على مسرح أرينا دبي خاصة مع مشهد مهيب لفنانة تستحق بجدارة ان تحمل إسم مصر حيث وقف الآلاف من كبار الشخصيات بالعالم العربي و الجمهور من مختلف الجنسيات فى ختام وصلتها الطربية لتحيتها بعاصفة من التصفيق التى امتدت لعدة دقائق وهو ما اثار الغيرة الفنية لدى الكثير من النجمات اللاتي يحلمن بنفس مكانتها ورقيها الفني والأخلاقى.

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