اغتيال شاب في قلب باريس على طريقة حرب العصابات

أعلنت مصادر بالشرطة الفرنسية أنه تم إغتيال شاب عصر اليوم بالرصاص في شارع كوسيل بالحي الثامن الباريسي قرب الشانزليزيه، وتم فرض محيطًا أمنيًا كبيرًا، وكشفت شرطة باريس أنه في حوالي الساعة 3:00 مساءً، توقف أربعة رجال على متن دراجتين ناريتين أمام مكتب للعقارات. نزل أحدهم ، ودخل المكتب بحثًا عن ابن المالك ، وهو شاب في الثلاثينيات من عمره وما أن رأه حتى فر مسرعا وإختبأ في صالون للتدليك ولكن القاتل لحق به وإطلق النار عليه خمسة طلقات فلفظ أنفاسه الأخيرة سريعا، رغم تدخل رجال الطوارئ.

وأعلنت الشرطة أن القاتل ومعاونيه والمشتبه بهم الثلاثة هربوا على دراجاتهم البخارية وما زالوا مطلوبين، تم العثور على دراجاتهم في شاتيناي مالابري بجنوب باريس، وتم رشها بطفايات الحريق لإخفاء معالمها. ثم فر الرجال الأربعة في سيارة كليو.