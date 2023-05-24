محافظ الإسكندرية: التوسع في الجمع السكني للقضاء على النباشين

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بزيادة معدلات رفع القمامة والارتقاء بمستوى الخدمات البيئية مع بدء موسم الصيف.

وشدد المحافظ خلال تصريح صحفي له، على أن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع ، مؤكدا ضرورة ظهور المدينة بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وكلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بمتابعة رؤساء الأحياء للتنسيق مع الشركتت المتعاقدة ي رفع القمامة من الشوارع أول بأول ، وتطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها حرصًا علي الصحة العامة للعاملين والمواطنين.

ووجه الشريف بالتركيز على منظومتي الجمع السكني ، والجمع من أمام الوحدات للارتقاء بمستوى الأداء والقضاء على ظاهرة النباشين ، موضحًا أنه يتم العمل طبقًا لثلاثة انظمة هي : النظام الأول الجمع النمطي العادي وذلك عن طريق جمع المخلفات الموجودة بالحاويات سواء صناديق أو كناتر فى المناطق المختلفة، والنظام الثاني هو الجمع سكني من أسفل العقارات باستخدام آلات التنبيه، والنظام الثالث هو جمع سكني من أمام الوحدات وهو نظام قائم على صعود العاملين لكل وحدة فى توقيتات محددة لجمع المخلفات من أمام باب الشقة

وفى سبيل تنفيذ ذلك تم تدعيم أسطول النظافة بعدد كبير من سيارات النقل والتريسيكلات لضمان الوصول إلي كافة الشوارع والأزقة ، حيث تم الدعم بأكثر من 160 سيارة مختلفة الأحجام وعدد 230 تريسيكل للعمل بهم فى نطاق الأحياء .