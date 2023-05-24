رئيس "فاجنر" الروسية: فقدنا 20 ألف من جنودي في معركة "باخموت"

أكد قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفغيني بريغوجين، أن ما يزيد عن 20 ألف من أعضاء مجموعته لقوا حتفهم في معركة السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أن السلطات الروسية عملت على تجنيد عدد كبير من الجنود ويقدر هذا العدد بنحو 20% من مجمل القوات الخاصة ممن تم تجنيدهم للمشاركة في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن عدد قوات مجموعة "فاجنر" يتناقص بشدة مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، بالإضافة إلى أن معركة باخموت وحدها.

وأشار قائد وحدات "فاجنر" إلى أن معركة باخموت كان الهدف منها نزع السلاح الأوكراني من تلك المدينة والسيطرة عليها بعد أن تقدمت فيها القوات الأوكرانية في وقت سابق.