عودة ظهير ليفربول.. قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتي تصفيات يورو 2024

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهتي مالطا ومقدونيا الشمالية، ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو) 2024.

ويحل المنتخب الإنجليزي، ضيفًا على نظيره منتخب مالطا يوم 16 يونيو المقبل بالجولة الثالثة من تصفيات يورو 2024، ثم يستضيف وسط جماهيره منتخب مقدونيا الشمالية يوم 19 من نفس الشهر.

وشهدت قائمة منتخب إنجلترا، غياب رحيم سترلينج جناح تشيلسي، كما يغيب نيك بوب حارس نيوكاسل لخضوعه لعملية جراحية في اليد، فضلًا عن عدم تواجد بن وايت مدافع أرسنال.

كما شهدت القائمة، عودة ظهير ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، بعد غيابه عن معسكر مارس الماضي بقرار فني من ساوثجيت.

وتواجد الثلاثي هاري ماجواير، لوك شاو، وماركوس راشفورد، لاعبي مانشستر يونايتد في قائمة منتخب الأسود الثلاثة، لمواجهتي مالطا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024.

قائمة منتخب إنجلترا

حراسة المرمى: آرون رامسديل (أرسنال)، سام جونستون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون).

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد (ليفربول)، لويس دانك برايتون (برايتون)، مارك جيهي (كريستال بالاس)، هاري ماجواير (مانشستر يونايتد)، لوك شاو (مانشستر يونايتد)، تايرون مينجز (أستون فيلا)، جون ستونز (مانشستر سيتي)، كايل والكر (مانشستر سيتي)، كيران تريبيير (نيوكاسل يونايتد).

خط الوسط: جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند الألماني)، كونر جالاجر (تشيلسي)، إيبيرشي إيزي (كريستال بالاس)، ديكلان رايس (وست هام يونايتد)، جوردان هندرسون (ليفربول)، كالفن فيليبس (مانشستر سيتي).

وفي الهجوم: فيل فودين (مانشستر سيتي)، هاري كين (توتنهام هوتسبير)، جاك جريليش (مانشستر سيتي)، جيمس ماديسون (ليستر سيتي)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، بوكايو ساكا (أرسنال)، كالوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد).

ويتصدر منتخب إنجلترا، مجموعته في تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2024 برصيد 6 نقاط من انتصارين على أوكرانيا بهدفين دون رد ثم على إيطاليا بهدفين مقابل هدف.