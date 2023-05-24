نائب محافظ البحيرة تشهد تكريم مدير مستشفى حوش عيسى المركزي

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة الاحتفالية التي نظمتها مديرية الصحة بالبحيرة لتكريم الدكتور إكرامى الشربتلى - مدير مستشفى حوش عيسى المركزى، تقديرا لجهوده خلال الفترة السابقة والذى تم إعارته للعمل بالخارج، وذلك بحضور اللواء يحي عيسوي، عضو مجلس النواب، والدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وعمر لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، والدكتورة إيناس زغلول - نقيب أطباء أسنان البحيرة.

فى كلمتها تقدمت نائب محافظ البحيرة بخالص الشكر والتقدير والعرفان لجميع العاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة وبالتهنئة للدكتور إكرامى الشربتلى، مشيدة بما بذله من جهود كبيرة فى أصعب اللحظات والتي كانت دائمًا محل إحترام وتقدير من أبناء حوش عيسى

واكدت أن العمل بتفاني وإخلاص هو المسار الوحيد لبناء دولة قوية وقادرة تعمل على تحقيق التنمية وتقديم الخدمة للمواطنين بشكل لائق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة فى كافة القطاعات لا سيما قطاع الصحة.

كما أشارت بلبع، أن محافظة البحيرة لن تألوا جهدًا فى دعم قطاع الصحة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث شاركت المحافظة بفعالية فى المبادرات الرئاسية التي قُدمت تحت مظلة الـ 100 مليون صحة، مثل مبادرة صحة المرأة المصرية، ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة كشف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، مؤكدة إستمرار تعاون جميع العاملين بالمنظومة الصحية لإنجاح تلك الجهود بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين وحياتهم بشكل عام.

من جانبه أشاد اللواء محمد شوقي بدر، بكافة العاملين بمستشفي حوش عيسى التخصصى، مؤكدًا أن نجاح المكلف بإدارة المستشفي دليل على جهد ونجاح كبير لكافة العناصر الطبية والفنية والإدارية بالمستشفي،

وشدد على أن الجد والاجتهاد والمثابرة فى العمل هم المعيار الأساسي للترقي واستحقاق الفرص، مضيفاً أن المستشفي المركزي بحوش عيسى تقدم خدمات طبية متميزة لأبناء المركز فى أكثر من تخصص لتحقيق العدالة فى الحصول على الخدمات وعلى رأسها الصحة.

وفى كلمته تقدم الدكتور هانى جميعة، بخالص الشكر لكافة العاملين بالمستشفي على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلي أن هناك تطوير دائم ومستمر للمنظومة الصحية بالبحيرة،

واكد أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء مستشفى حوش عيسى الجديدة بتكلفة تتجاوز مليار جنيه لتكون صرحاً طبياً وفق أحدث التقنيات العالمية، فضلاً عن المشاركة فى منظومة التأمين الصحي الشامل والتي سيتم من خلالها تقديم خدمات مميزة للمواطنين.

وتقديرًا لدوره البارز خلال فترة توليه المسئولية قامت الدكتورة نهال بلبع بإهداء درع المحافظة وشهادة تقدير للدكتور إكرامى الشربتلى، باعتباره نموذج يحتذى به وقدوة حسنة وخير سفير لبلاده بالخارج، وطالبته بأن يستمر فى تميزه وتفوقه العلمي والمهني واستكمال مسيرة النجاح والتميز.