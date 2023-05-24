السفارة الأمريكية بالقاهرة: ندعم تفوّق الفريق المصري في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، دعم حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالشراكة مع كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومكتبة الإسكندرية، ٢٧ من الطلاب المصريين في المرحلة الثانوية للمنافسة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة الذي أقيم هذا العام في دالاس بولاية تكساس، في الفترة من ١٥ إلى ١٩ مايو.

وقالت السفارة فى بيان لها، أنضم أفضل الطلاب من معارض العلوم بمحافظات مصر إلى أكثر من ١٦٠٠ من الطلاب الدوليين ممن يمثلون ٦٥ دولة في أكبر مسابقة في العالم للعلوم والهندسة لطلاب مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وقد حصد الفريق المصري ستة من جوائز المسابقة، بما في ذلك أربع جوائز خاصة واثنتي جائزة كبرى، عن مشاريعهم المبتكرة.



وأضافت: وفاز الطالبان محمد فهمي ويوسف رمضان من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالعبور بالمركز الثاني فئة الجائزة الكبرى في مجال البرامج المدمجة لاختراعهم قفاز مميكن لترجمة لغة الإشارة إلى محادثة مفهومة.



كما حصلت الطالبتان سما وشهد نوح من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الشرقية على المركز الثالث فئة الجائزة الكبرى في مجال السلوكيات والعلوم الاجتماعية، وعلى المركز الثالث في فئة الجوائز الخاصة المقدمة من الجمعية الأمريكية للصحة النفسية لتطبيقهما المذهل المخصص للأطفال المصابين بالتوحد، كما حصلتا أيضًا على منحة دراسية مقدمة من جامعة أريزونا.

كما حصل كل من نور الدين شعبان وإبرام وديع من مدرسة المتفوقين بالشرقية على منحة دراسية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران بالمملكة العربية السعودية، ومنحة من جامعة أريزونا عن مشروعهما المبتكر في مجال النقل الأخضر، وردا على سؤال حول ما تعلّمه من التجربة، أجاب أحد الطلاب: "العلم كالشجرة المثمرة. يمكن للجميع أن يتخذوا فرعًا منها ويسهمون في نموه.



وتابعت: استثمر الشعب الأمريكي أكثر من ١.٧ مليار دولار لدعم منظومة التعليم في مصر، بما في ذلك ٥٤ مليون دولار في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، منذ عام ٢٠١١، عقدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإطلاق ١٩ من المدارس الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في مصر