وزير الشباب ينيب معاونه لحضور افتتاح معرض «Empower her»

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، معاونه لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية مصطفي عز العرب لحضور حفل إفتتاح معرض "Empower her” لتمكين المرأة بالفن بمتحف الحضارة المصرية، والذي نظمته مؤسسة Artoday للفنون، بمشاركة ١٠٥ فنانة من ٣٥ دولة، بالتعاون مع الاتحاد الاوربي، وعدد من وكالات الأمم المتحدة من خلال منظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومفوضية اللاجئين في مصر، وبرعاية وزارات "الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الثقافة".

ونقل عز العرب تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للحضور الذي أنابه في القاء كلمته قائلاً: "تسعد وزارة الشباب والرياضة اليوم بتواجدها في هذا الحدث الهام، والذي يقام علي أرض متحف الحضارة المصرية، ذلك الصرح العظيم الذي يفتخر به كل مصري، خاصةً ونحن نتحدث عن أقدم حضارات الأرض، تلك الحضارة الضاربة في جذر التاريخ التي منحت المرأة المصرية التجليل والتكريم فرفعتها الي مصاف الالهة كما نجد في ايزيس وحتحور، وأجلستها علي سدة الحكم كما جلست حتشبسوت، ولم تكن هذه الريادة للمرأة قاصرة علي حقبة زمنية بعينها، فقد استمرت المرأة المصرية تصنع التاريخ والريادة وترتقي المناصب والمكانة الاجتماعية، فصارت المرأة المصرية أيقونة، للنجاح والتميز والريادة عبر التاريخ”.

وعن جهود الوزارة قال: لا تتواني وزارة الشباب والرياضة في مصر وبالتعاون مع الشركاء المعنيين من وزارات وهيئات وطنية، ومنظمات أممية والمجتمع المدني عن بذل أي جهد، سعياً لتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتمكين المرأة والفتيات، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي تتضمن تعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، ويأتي هذا في ظل قيادة سياسية تضع المرأة المصرية علي رأس أولوياتها، فالمرأة ليست نصف المجتمع .. هي كل المجتمع".

ثم أشار قائلاً: "ومن خلال برامج الوزارة المختلفة، نري أندية الفتاة في مراكز الشباب تدعم ابداعات الفتيات في مختلف قري ومراكز ومدن مصر، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة، وأندية السكان التي تدعم صحة المرأة واستقرارها النفسي والصحي، وكذلك المساحات الآمنة في مراكز الشباب، ونري فتيات مصر يمثلون النسب الأكبر في برامجنا الثقافية والفنية".