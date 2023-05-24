محافظ قنا يشهد إنزال مليون زريعة سمكية بنهر النيل

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عملية إنزال 200 ألف زريعة سمكية متنوعة بنهر النيل بمدينة قنا من إجمالي مليون زريعة مقرر إنزالها بنهر النيل، بدءا من اليوم وحتي الإثنين المقبل، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و المهندس جمال عبدالحكم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، والمهندس أسامه احمد موسي مدير المفرخ السمكي بنجع حمادي، و المهندس ياسر سيف الدين مدير حماية النيل، والمهندس كمال محمود وكيل وزارة الري، و احمد السيد وكيل وزارة التموين ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتنمية الثروة السمكية لتحقيق الإكتفاء الذاتى من الأسماك .

وقال محافظ قنا، إن الزريعة الجديدة التى تم إنزالها بنهر النيل تشمل أنواع البلطي النيلي، والمبروك الفضي، ومبروك الحشائش، مشيرًا إلى أنه تم إختيار هذه الأنواع نظرا لما تتميز به، من سرعة النمو و المقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل ، وبالتالي تسهيل حركة المياه في مجرى النيل بما يعزز من إنتاج أسماك ذات جودة عالية.

وأضاف الداودي أن عملية إلقاء الأسماك في نهر النيل ستنعكس آثارها على الاقتصاد القومي خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي ، نظرا لما ستحققه من وفرة إنتاجية كبيرة في الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي ، ويسد احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ، فضلا عن إتاحة فرص عمل للصيادين .

من جانبه أشار المهندس جمال عبد الحكم ، أن المليون زريعة سمكية التى تم إنزالها في نهر النيل اليوم ، تأتى ضمن خطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتغذية نهر النيل بملايين الأسماك الزريعة متعدد الأنواع للإرتقاء بقطاع الثروة السمكية، واستكمال خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلي أنه من المقرر إنزال مليون زريعة سمكية أخري خلال شهر يوليو المقبل .