بالصور.. إقبال كبير على مهرجان الفواكه بشواطئ مرسي علم

نظمت الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسي علم مهرجان الفواكه لإنعاش السياحة على الشواطئ المفتوحة بمشاركة السائحين الأجانب من جنسيات أجنبية مختلفة وسط تفاعل واستمتاع السياح على أنغام الموسيقى واستخدام كميات كبيرة من أكثر من 10 أنواع فواكه ومشاركة 7 شيفات بغرض الترفيه وتنشيط السياحة و عمل جذب سياحي.

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم فعاليات مهرجان الفواكه بأن هذه المهرجانات يتم عملها بصفة أسبوعية بهدف الترفيه و الترويج السياحى، لافتا بأن مهرجان الفواكه تم إعداده مرحبا على الشواطئ المفتوحة.

وأشار إلى أن مهرجان الفواكه شهد توافد الآلاف من السائحين السائحين الأجانب من جنسيات أوربية مختلفة على

لافتا إلى أن مرسي علم استقبلت خلال الأسبوع الجاري حوالي 20 ألف سائح من جنسيات مختلفة على متن أكثر من مائة رحلة طيران رأسهم ألمانيا وبولندا والتشكيك وايطاليا الأكثر وصولا إلى مرسى علم.

وتابع مصطفى ابراهيم مسؤل بالفنادق المنظمة للفعاليات أنه تم استخدام كميات كبيرة من الفواكه مثل البطيخ والخوخ والعنب والموز والبرتقال والتفاح والكانتلوب والفروالة، بمشاركة 7 شيفات في مهرجان الفواكه وسط سعادة وتفاعل السياح على أنغام الموسيقى والتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.

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