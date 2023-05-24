حبس شخصين بتهمة سرقة توتوك بالمرج تحت تهديد السلاح

أمرت النيابة العامة اليوم الأربعاء بحبس شخصين بتهمة سرقة "توك توك" كرهاً عن قائدها 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة سرعة التحريات التكميلية للواقعة والاستماع إلى صاحب التوتوك وإحراز سلاح الأبيض .

كان نجح قسم شرطة المرج بضبط شخصين حال محاولتهما سرقة مركبة "توك توك" كرهاً عن قائدها، وبحوزتهما سلاح أبيض ، كيس يحوى كمية من مسحوق الشطة ، وبسؤال المجنى عليه أقر أنه حال سيره مستقلاً مركبة "توك توك" قيادته استوقفه المتهمان وطلبا منه توصيلهما لدائرة قسم شرطة المرج ، وفور وصولهما للمنطقة محل الضبط فوجىئ بقيام أحدهما بتهديده بالسلاح والآخر بإلقاء مسحوق الشطة على وجهه فى محاولة منهما لسرقة المركبة قيادته كرهاً عنه ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.