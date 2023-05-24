ads
الأربعاء 24 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس شخصين بتهمة سرقة توتوك بالمرج تحت تهديد السلاح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت النيابة العامة اليوم الأربعاء بحبس شخصين بتهمة سرقة "توك توك" كرهاً عن قائدها 4 أيام  على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة سرعة التحريات التكميلية  للواقعة والاستماع إلى صاحب التوتوك وإحراز سلاح الأبيض .

كان نجح قسم شرطة المرج بضبط شخصين حال محاولتهما سرقة مركبة "توك توك" كرهاً عن قائدها، وبحوزتهما سلاح أبيض ، كيس يحوى كمية من مسحوق الشطة ، وبسؤال المجنى عليه أقر أنه حال سيره مستقلاً مركبة "توك توك" قيادته استوقفه المتهمان وطلبا منه توصيلهما لدائرة قسم شرطة المرج ، وفور وصولهما للمنطقة محل الضبط فوجىئ بقيام أحدهما بتهديده بالسلاح والآخر بإلقاء مسحوق الشطة على وجهه فى محاولة منهما لسرقة المركبة قيادته كرهاً عنه ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

 

حبس شخصين سرقة توتوك النيابة العامة سرقة سرعة التحريات التكميليه