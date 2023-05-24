تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" متضمناً تغيب إحدى الفتيات بالقاهرة .
عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تغيب (إحدى الفتيات "تحمل جنسية إحدى الدول") عقب خروجها من مسكنها .
بالفحص أمكن تحديد الفتاة المعنية بالخبر وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) وبالانتقال لمحل إقامتها تم التقابل مع (والدتها "تحمل ذات الجنسية" ، ومقيمة بذات العنوان) وبسؤالها أيدت ما سبق ، وأضافت بعدم قيامها بتحرير محضر فى هذا الشأن وعقب ذلك أمكن العثور على المتغيبة حال تواجدها بمنطقة المعادى بالقاهرة ، وبمناقشتها عن سبب تغيبها قررت بأنها قامت بالخروج من مسكنها بإرادتها والتوجه صحبة أحد أصدقائها بمنطقة المعادى حتى تاريخ العثور عليها ، ولم تتهم أحد بشيء.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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الأمن يعثر على فتاة القاهرة المتغيبة
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" متضمناً تغيب إحدى الفتيات بالقاهرة .