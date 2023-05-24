مع ارتفاع درجات الحرارة.. أكلات مفضلة وأطعمة يجب التوقف عنها فورا

يستمر ارتفاع درجات الحرارة التي نشهدها منذ عدة أيام بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وبالتالي يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل بحسب هيئة الأرصاد الجوية، ولهذا السبب يبحث الجميع عن أفضل الأطعمة والممارسات الغذائية في هذا الأيام لمقاومة درجات الحرارة المرتفعة.

وفيما يلي نقدم لكم عدد النصائح:

شرب ما لا يقل عن 12 كوبا من الماء والعصائر، حيث إن نقص الماء والسوائل بالجسم يهدد الكلى ويؤدي إلى حدوث جفاف وشحوب بالبشرة.

تناول الخضراوات الورقية، لأن الألياف بها تحتفظ بالماء، مما يساعد الجسم بأخذ احتياجاته.

تناول المأكولات البحرية اليوم، لأنها تحتوي على الزنك الذي يفقد مع العرق ما يؤدي إلى الشعور بالإجهاد وضعف التركيز والذاكرة.

تناول شربة الخضار المصنوعة بالمنزل.

تناول الأطعمة قليلة الملح، لأنها تساهم بشكل كبير في عدم اختزان الماء بالجسم، وزيادة الشعور بارتفاع درجة حرارة الجسم.

تناول المكسرات والفول السوداني، لاحتوائهم على عنصر الزنك.

تناول الفاكهة، خاصة التفاح، البطيخ، الكنتالوب، لأنهم من الفواكه الغنية بالماء.

طبق السلطة الذي يعتبر من أهم الأطعمة التي يجب عليك تناولها، لأنها تسهم بشكل كبير في "مد الجسم" بالعناصر الغذائية التي يحتاجها وفقدها بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

في الأجواء الحارة علينا الامتناع تماما عن تناول الأطعمة الآتية فهي بالإضافة إلى خطورتها الصحية، أيضا هذه الأطعمة عالية في السعرات الحرارية، فهي الأطعمة ترفع درجة حرارة الجسم، وترفع مستوى أملاح الصوديوم في الجسم، وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، كما تسبب الشعور بالتخمة والشعور بالعطش ومن بينها: