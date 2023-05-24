بالفيديو.. موسى مصطفى موسى: توقيت الحوار الوطني مهم ونرفض الأحزاب الدينية

أكد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أن الحوار الوطني ينعقد في توقيت مهم جدا، حتى يتفق الجميع على الأساس والمبادئ في المرحلة المقبلة.

وأضاف "موسى" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أنه لا بد من ضبط الإيقاع بحيث لا تكون هناك أخطاءً كثيرة، بالنسبة إلى قانون الأحزاب، فإننا نرفض أي شيء مبني على أس أو مراجع دينية.

وتابع، أن الشعب المصري لا يوجد فيه فارق بين مسلم أو مسيحي، والمواطنة موجودة بين الجميع، والتعامل مع مثل هذه الأمور يجب أن يتسم بالمنطق والتوازن والمساواة، وبالتالي فلا بد من عدم السماح بالأحزاب ذات المرجعية الدينية منعا من الخلافات المستقبلية.