موسكو وبكين توقعان مذكرة بشأن تعزيز التعاون في التجارة

وقعت موسكو وبكين، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في مجال تجارة الخدمات بينهما، وهذا ضمن إطار خطوات تهدف لتوسيع التعاون، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وتم توقيع الوثيقة بين وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ووزارة التجارة الصينية، وجرى التوقيع على هامش منتدى الأعمال الروسي الصيني في بكين.

ووقع الوثيقة مكسيم ريشيتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ووان وينتاو وزير التجارة الصيني.

واتفق الجانبان على تطوير التجارة بين الأقاليم الروسية الصينية في مجال الخدمات وذلك لتشجيع مشاركة مؤسسات الدولتين في مختلف المعارض والمؤتمرات التي تهدف إلى تطوير تجارة الخدمات، وكذلك تشجيع الشركات الروسية والصينية على إقامة فعاليات مشتركة في البلدين.

وقال ريشيتنيكوف إن "تجارة الخدمات تلعب دورا متزايد الأهمية في العلاقات بين روسيا والصين، وتساهم في التنمية المستمرة والمستدامة للتجارة بين الدولتين".

ومذكرة تعزيز التعاون في مجال تجارة الخدمات سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها.

ويزور ميخائيل ميشوستين رئيس الوزراء الروسي، على رأس وفد يضم وزير التنمية الاقتصادية الروسي، الصين يومي 23 و24 مايو الحالي، في خطوة تهدف لتعميق العلاقات بين الدولتين.