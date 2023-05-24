الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق.. بالفيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة التي نشهدها منذ عدة أيام بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ستسجل 33 درجة مئوية، والمناطق الجنوبية ستصل فيها درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية.

وأضاف "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن طقس خلال النهار حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار وطقس مائل للحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وتابعت، أن خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تحدث انخفاض في درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ، لكن قيم الحرارة الصغرى بدأت تتحسن عن الأسابيع الماضية، وبدأنا نسجل درجات حرارة تتجاوز العشرين درجة مئوية خلال الليل.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "بدأنا نشعر بالتحسن في درجات الحرارة في فترة الليل، والأجواء أصبحت معتدلة على أغلب المحافظات في الجمهورية، عدا بعض المناطق من السواحل الشمالية، فإن الأجواء عليها مائلة للبرودة في فترة الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر".

وأكدت أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على فترات متقطعة من اليوم على بعض مناطق السواحل الشمالية والمطلة على البحر المتوسط وبعض مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.