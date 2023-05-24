قائد قوات البحرية الأمريكية: الصين تمثل التهديد الأول لنا في العالم

اعتبر قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية الجنرال ديفيد بيرجر، أن الصين تمثل التهديد الأول للقوات الأمريكية في مختلف مناطق العالم، وخاصة في المحيطين الهادئ والهندي.

وقال قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية -في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء- إن القوات الأمريكية بصدد تكثيف انتشارها في المحيطات والبحار المرتبطة بالصين، وذلك بالتنسيق مع اليابان وأستراليا والفلبين وباقي الحلفاء في المنطقة.

وأوضح أن الوضع الحالي أفضل من السابق، حيث تنتشر نحو 200 بارجة أمريكية، و500 طائرة مقاتلة، في المحيط الهادئ، وذلك تحسبا لأي طارئ من قبل الصين.