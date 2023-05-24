مقاتلون انفصاليون يختطفون أكثر من 30 امرأة في الكاميرون لاحتجاجهن على فرض ضرائب غير قانونية

ذكرت السلطات الحكومية في الكاميرون يوم الثلاثاء، أن المتمردين اختطفوا أكثر من 30 امرأة بسبب احتجاجهن على ضرائب غير قانونية فرضت عليهن.

ووفقا للمسؤول البارز في منطقة بابانكي، سايمون إميل موه، "فقد اختطفت النساء من بابانكي"، وهي قرية زراعية في المنطقة الشمالية الغربية على طول الحدود مع نيجيريا.

وقال المسؤول: "لدينا معلومات موثوقة تفيد بأن 10 من النساء، وهن في الأساس مزارعات وتاجرات، تعرضن للتعذيب بالبنادق والمناجل".

وأوضح أن "الانفصاليين يجمعون مدفوعات شهرية من الأطفال والنساء والرجال، ويفرضون ضرائب على الراغبين في الزواج، ويجبرون العائلات على دفع 1000 دولار لدفن ذويها".

وتشهد الدولة الواقعة في وسط إفريقيا أعمال عنف منذ أن شن الانفصاليون الناطقون بالإنجليزية تمردا في عام 2017، بهدف معلن يتمثل في الانفصال عن المنطقة التي تهيمن عليها الأغلبية الناطقة بالفرنسية وإقامة دولة مستقلة تتحدث الإنجليزية.

واتهمت السلطات في البلاد الانفصاليين بارتكاب فظائع ضد المدنيين الناطقين باللغة الإنجليزية.

ووفقا لمجموعة الأزمات الدولية أسفر الصراع عن مقتل أكثر من 6000 شخص وتشريد أكثر من 760 ألفا آخرين.