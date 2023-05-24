غادة عامر تحصل على عضوية مجلس عمداء الهندسة العالمي

حصلت الدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على عضوية مجلس عمداء الهندسة العالمي (GEDC) حيث تعد أول امرأة مصرية تشغل هذا المنصب.

جدير بالذكر أن مجلس عمداء الهندسة العالمي (GEDC) هو كيان دولي مقره الولايات المتحدة الأمريكية، تتمثل مهمته في العمل كشبكة عالمية من 22 عضوًا من عمداء الهندسة على مستوى العالم.

وأوضحت الدكتورة غادة عامر، أن تلك الخطوة هي علامة بارزة في قطار مشوارها العلمي، قائلة: "نحن نتعلم لنبحث لنطبق لنغير إيجابيا بالعلم".

يذكر أن الدكتورة غادة عامر المصنفة ضمن أفضل 20 امرأة في العالم تفوقًا في العلوم، ومن بين أفضل 5 مهندسات في أفريقيا، ضمن كتاب الصعود للقمة الصادر من الاتحاد الدولي لجمعيات التعليم الهندسي ومجلس علماء الهندسة العالمي بالولايات المتحدة.

وحصلت أيضًا في نوفمبر من هذا العام على جائزة «رموز عربية»، من الاتحاد العربي لرواد الأعمال العرب، لعام 2021م، وهي جائزة تمنح لأصحاب المسيرة الدولية الرائدة للمسئولية المجتمعية، وفق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030م وبرنامج مسار الأمم المتحدة للمسؤولية المجتمعية TSR.

وتشغل حاليًّا منصب عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجبا وسابقا وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة بنها، وأستاذ زائر للتكنولوجيا في كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، كما أنها مؤسس ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا.

كما شغلت العديد من المناصب ذات العلاقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتم اختيارها عام 2014م في قائمة أفضل 20 امرأة في العالم تفوقًا في العلوم، التي أعلنتها مجلة «مسلم ساينس» Muslim-Science ومقرها المملكة المتحدة.