الاتحاد يخطو نحو التتويج بلقب الدوري السعودي بالفوز على الباطن

حقق فريق الاتحاد فوزا غاليا على نظيره الباطن، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري السعودي "دوري روشن".

وأحرز الاتحاد هدف المباراة عن طريق رومارينهو في الدقيقة 9 وأضاف عبدالرازق حمدالله هدفا في الدقيقة 45 ولكنه تم إلغاؤه لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بهدف وحيد.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري أحمد حجازي في خط الدفاع، فيما غاب طارق حامد للإصابة في العضلة الخلفية، في التدريبات التي سبقت مواجهة الاتحاد مع الهلال في الجولة الماضية.

وبهذا الفوز، اقترب الاتحاد خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري السعودي حيث رفع رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف قبل مباراتين من نهاية الموسم، فيما تجمد رصيد الباطن عن 19 نقطة في قاع الترتيب ليهبط رسميا إلى دوري الدرجة الأولى.

