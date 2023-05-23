قافلة طبية بيطرية مجانية بمدينة الحسنة بوسط سيناء لفحص الحيوانات

شهدت مدينة الحسنة بوسط سيناء تنفيذ قافلة بيطرية مجانية، ضمن فعاليات بروتكول التعاون المشترك بين مديرية الطب البيطري بشمال سيناء وضمن برنامج القوافل المجانية المقدمه لمربي الثروة الحيوانية بالمحافظه وبالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الحسنة والاداره البيطرية بالحسنة بوسط سيناء، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والأطباء البيطريين باشرت القافله عملها بمدينة الحسنه لتقديم خدمات مجانية مميزة للمربين بالمدينة وتيسيرا عليهم وحفاظا علي الثروة الحيوانية.

جاء ذلك في إطار دور المبادرة الرئاسية والتي تهدف إلي خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال تنظيم قوافل الإصلاح البيئي لتطوير القري، حيث أوضح الدكتور وائل مدير الإدارة البيطرية بالحسنة بأن القافلة نجحت في الكشف والتشخيص وعلاج علي عدد كبير من الأغنام والماعز مابين التهابات رئوية وضعف عام وتم تقديم الإرشادات البيطرية وتوعية المربين.

هذا وقد ثمن رئيس المركز والمدينة جهود أعضاء القافلة مؤكدا استمرار التعاون وتوحيد الجهود علي كافة المستويات لخدمة أهالي مركز ومدينة الحسنة في شتي المجالات مما يعود بالنفع على المواطنين وتستمر أعمال هذه القوافل علي المدار الفترة القادمة بقري والوديان والتجمعات البدوية بمركز الحسنة لتقديم الخدمات البيطرية والعلاج بالمجان لمربي الماشية والأغنام للحفاظ على الثروة الحيوانية.