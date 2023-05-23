عودة بعثة منتخب مصر للسيدات لكرة السلة 3*3 بعد تحقيق فضية تاريخية

وصلت اليوم الثلاثاء بعثة منتخب مصر الأول لكرة السلة سيدات 3×3 بعد حصد الميدالية الفضية في بطولة Women’s Series العالمية.

واستقبلت رحاب الغنام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة بعثة المنتخب الوطني التي ضمت المدير الفني محمد محروس وكل من: ثريا محمد ونادين السلعاوي وهاجر عامر ورنيم الجداوي لاعبات الفريق.

ونجح المنتخب الوطني للسيدات خلال المشاركة الأولى له في تاريخ مسابقة من التتويج أول أمس الأحد بالمركز الثاني بعد الخسارة أمام منتخب الصين في المباراةالنهائية.

وقدم المنتخب عروضًا مميزة خلال البطولة ونجح في الفوز على نظيره الألماني المصنف الثاني عالميًا بنتيجة 16-15 وضمن التأهل لربع النهائي رغم الخسارة من أوكرانيا 20-12.

وفي مباراة ربع النهائي، تمكن منتخبنا الوطني من الفوز على فريق يواندا الصيني بنتيجة 21-13، ليحجز منتخب مصر تأهله إلى الدور نصف النهائي من البطولة وينجح في الفوز على منتخب النمسا بنتيجة 21-14 ويتأهل للمباراة النهائية.

والتقى منتخب مصر بنظيره الصيني في المباراة النهائية، وبعد مجهود كبير بذلته اللاعبات خلال أول مباراتين، ليكتفي منتخبنا الوطني بالمركز الثاني في البطولة بعد الخسارة بنتيجة 21-15.