صندوق النقد الدولي: بريطانيا ستفلت من الركود هذا العام

قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إن المملكة المتحدة سوف تفلت من الركود هذا العام، موضحًا أن اقتصاد الدولة كان "مدعوما بالطلب المرن في سياق انخفاض أسعار الطاقة".

غير أن لكن الصندوق حذر من أن بريطانيا تخاطر بأن تكون عالقة في تضخم مستمر ما لم تظل أسعار الفائدة مرتفعة، بحسب صحيفة /فاينانشيال تايمز/ البريطانية.

وذكر الصندوق في تقرير الجرد الدوري للاقتصاد البريطاني المعروف باسم تقرير المادة الرابعة أن "النشاط الاقتصادي تباطأ بشكل كبير عن العام الماضي ولا يزال التضخم مرتفعا بعناد".

وأضاف أن "توقعات النمو، مع تحسنها إلى حد ما في الأشهر الأخيرة، لا تزال ضعيفة".

وقد توقع صندوق النقد الدولي في يناير الماضي أن يتقلص اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.5 في المائة بين الربع الأخير من عام 2022 والربع الأخير من هذا العام. وكان لا يزال يتوقع حدوث ركود في الشهر الماضي.

لكن في تحديث مهم اليوم، قال الصندوق إن الاقتصاد مستعد الآن للتوسع بنسبة 0.4 في المائة في عام 2023، مما يعكس نموا أقوى للأجور وسياسة مالية أكثر دعما وتخفيفا لأسعار الطاقة العالمية وعرقلة سلسلة التوريد.

ويتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 1 في المائة في عام 2024 وإلى متوسط 2 في المائة في عامي 2025 و2026.