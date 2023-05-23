"الوزراء السعودي" يؤكد حرص المملكة الدائم على توحيد الصف العربي

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، حرص المملكة الدائم على توحيد الصف العربي، والاهتمام بكل ما من شأنه توفير الظروف المحققة للاستقرار والازدهار في المنطقة.

رحب مجلس الوزراء السعودي بتوقيع طرفي النزاع بالسودان على اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد.

وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن أمله في أن تركز المحادثات السودانية على وقف دائم للأعمال العدائية، وأن تركز المحادثات السودانية على تفعيل العملية السياسية.

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".