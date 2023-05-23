أرمينيا تتهم أذربيجان بقصف مواقع عسكرية بالقرب من حدود البلدين

اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم /الثلاثاء/ القوات الأذربيجانية باستهداف مواقع عسكرية تابعة للجيش بالقرب من قرية كوتاكان في منطقة جيجاركونيكسكايا الحدودية بين البلدين.

وأوضحت الدفاع الأرمينية ـفي لها نقلته وكالة أنباء (أرمينيا برس) - أن "الجانب الأرمني لم يتكبد أي خسائر تذكر"، مشيرا إلى استقرار الوضع الأمني بشكل نسبي على خط التماس مع قوات أذربيجان.

جدير بالذكر أن هذه الاتهامات تأتي عقب أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عقد لقاء مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في العاصمة الروسية موسكو بوساطة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 25 مايو الجاري.

كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف قد حث في وقت سابق أرمينيا وأذربيجان، على ضبط النفس وتهدئة التوتر القائم على حدودهما، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه تصعيد التوترات بينهما.