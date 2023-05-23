محافظ الغربية يتفقد محوري المعامل والملاحة ومحطة إنتاج البيض

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في إنشاء وتطوير المحاور المرورية بالمدن، وذلك إلى جانب توسعة الطرق الرئيسية وذلك لتيسير الحركة المرورية على المواطنين داخل وخارج المدن، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء لتفقد اليوم عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في مركز ومدينة طنطا إلى جانب تفقد مشاريع الرصف والتطوير، وذلك لمتابعة تقدم الأعمال والوقوف على الوضع القائم.

وتفقد المحافظ مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والتي يتم إنشاؤها ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة ٧٠ مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك من خلال إنشاء ٨ عنابر؛ ٢ لتربية الأمهات و ٦ للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من ٣ خطوط، مقامة على مساحة ١٤ قيراط.

كما تفقد رحمي محور قناة طنطا الملاحية والذي يتم رصفه بطول 3 كم وبعرض 8 أمتار بهدف فتح محور مروري جديد وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي.

واختتم المحافظ جولته بتفقد طريق ميت حبيش البديل بمركز طنطا والذي يتم إنشاؤه بطول 1.8كم وبعرض 9 أمتار لفتح محور مروري جديد موازي لمدخل طريق السنطة.