إعلان حرب.. الجيش الإسرائيلي يهدد بضرب إيران مؤكدا: لدينا القدرة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لديها القدرة على ضرب إيران، مشيرا إلى أن تل أبيب ليست غير مبالية بما تحاول إيران بناءه من حولها.

وأكد هاليفي، خلال كلمه له في مؤتمر هرتسليا، إن "ايران حققت تقدما في تخصيب اليورانيوم أكثر من أي وقت مضى"، مضيفا "نحن نبحث فيه وأقول إن هناك تطورات سلبية تلوح في الأفق يمكن أن تؤدي إلى تحرك".

وتابع هاليفي، وفقا لما ذكره موقع “إسرائيل 24”: "حققت إيران تقدما في تخصيب اليورانيوم أكثر من أي وقت مضى. كما أننا ندرس عن كثب المجالات الأخرى في الطريق إلى بناء القدرة النووية. دون الخوض في التفاصيل، هناك تطورات سلبية محتملة في الأفق يمكن أن تدفع إلى اتخاذ إجراء. لدينا قدرات وآخرون أيضا لديهم قدرات".

وتابع رئيس أركان الجيش محذرا: "لدينا القدرة على ضرب إيران. لسنا غير مبالين بما تحاول إيران بناءه من حولنا ومن الصعب على ايران ان تكون غير مبالية بالخط الذي نتخذه".

كما تتطرق هاليفي إلى الأمين العام لحزب الله: وقال "نصر الله يعتقد أنه يعرف كيف نفكر. إنه يتحدانا بطرق يعتقد أنها لن تؤدي إلى حرب شاملة".

وكان مئير بن شبات، مستشار الأمن القومي الأسبق الإسرائيلي قد قال: "على الولايات المتحدة وضع خيار عسكري أمام إيران. هذه هي الوسيلة الوحيدة التي أثبتت نجاعتها في كبح جماح الطموحات النووية الإيرانية. يجب عدم قبول الادعاء بأن هذا التورط سيجر الولايات المتحدة إلى الحرب حيث كل سيناريو آخر يحمل في طياته احتمالية أكبر لاندلاعها".