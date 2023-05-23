الحوار الوطني|النائب تيسير مطر أمام "الصناعة": تعلموا من تجربة يوسف بطرس غالى الضريبية.. وافتحوا المصانع المغلقة

دعا النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الاحزاب المصرية، إلى فتح وتشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة قبل الحديث عن وضع استراتيجيات للصناعة.

وقال فى كلمته امام لجنة الصناعة بالحوار الوطني ان هذا الحوار هو الملاذ الاخير لرجال الصناعة بسبب المضايقات التى يتعرض لها رجل الصناعة من بعض اجهزة الدولة والاعباء التى يتحملها ومنها الضريبة التكافلية.

وطالب النائب تيسير مطر بالاستفادة من تجربة وزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالى عندما خفض الضريبة من٤٠%الى ٢٠%وتم زيادة الحصيلة الضريبية.

وقال لرئيس هيئة التنمية الصناعة انك تحدتنا عن تشابكات الصناعة مع ١٧جهة بالدولة فهذا الكلام ليس محله هنا ولكن محله امام رئيس الوزراء.

وحذر النائب تيسير مطر فى كلمته التى حازت تقدير أعضاء اللجنة ان غالبية رجال الصناعة سوف يغلقوا مصانعهم ويسلموا المفاتيح للحكومةلانه من غير المعقول ادفع فلوس حتى احصل على حقى لان هذا الوضع لن يساعد على جذب المستثمرين.