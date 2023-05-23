صالون حديث الأربعاء يناقش المجموعة القصصية "بائع السخانات"

يستضيف صالون "حديث الأربعاء" الذى ينظمة قطاع صندوق التنمية التنمية الثقافية، الروائي عمرو العادلى، ومناقشة حول مجموعته القصصية "بائع السخانات"، في السابعة مساء غد الأربعاء، بمركز الإبداع الفني في ساحة دار الأوبرا المصرية.

يتحدث في اللقاء الناقدين الأدبيين الدكتورة رشا صالح، والدكتور عزوز علي إسماعيل، وتدير اللقاء الدكتورة شهد مختار.

يتناول الصالون مناقشة ست رحلات تقدمها المجموعة القصصية "بائع السخانات"، كل رحلة لها مذاقها الخاص وعالمها المستقل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأسئلة التي تركها الكاتب للقارئ المتعلقة بشخصيات القصص ومصائرهم، والتي لا يمكن الإجابة عنها بسهولة، ويترك الكاتب السؤال الأكبر المتعلق بمصير الإنسان في العصر الحديث وذلك بعد أن تحكمت المؤسسات الكبيرة والشركات العالمية في حياته، ويتسائل الإنسان الحديث في حيرة، ماذا تبقى له في مجتمع يسيطر عليه الاستهلاك والمصالح المادية؟.

يذكر أن عمرو العادلي روائي، حاصل علي ماجستير في علم اجتماع الأدب من جامعة عين شمس، ونال العديد من الجوائز المصرية والعربية من بينها: جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عام 2015 عن رواية "الزيارة"، وجائزة ساويرس فرع كبار الأدباء عام 2016 عن مجموعته القصصية "حكاية يوسف إدريس"، جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي، كما ُرشحت روايته "المصباح والزجاجة" في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد لأدب الطفل عام 2018، ورشحت روايته "اسمي فاطمة" في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد 2019.