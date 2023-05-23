تواصل التدريب على منظومة التحول الرقمي بالقطاع الوقائي بشمال سيناء

واصلت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم الثلاثاء، التدريب على منظومتي التحول الرقمي والرقابة على الخدمات بالقطاع الوقائي .

وأكد الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي في مديرية الصحة بشمال سيناء أن خطة التدريب مستمرة حتى يوم 24 مايو، مؤكدا على توجيهات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في المحافظة بأهمية تيسير وسهولة وصول خدمات الرعاية الصحية المقدمة بمكاتب الصحة والتطعيمات الروتينية للأطفال بالتدريب على تطبيق منظومتي التحول الرقمي والرقابة على الخدمات المقدمة بالقطاع الوقائي، وفد بدأت خطة التدريب منذ يوم 14 مايو الجاري.

وأشار مدير الطب الوقائي في مديرية الصحة بشمال سيناء إلى أن التدريب يهدف إلى الارتقاء بمهارات كافة مقدمي الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية بما يضمن التأكد من سلامة وصحة البيانات بمكاتب الصحة والتطعيمات الروتينية.

وذكر محمد عبد المطلب مسؤل التطعيمات مراقب عام الأوبئة بمديرية الصحة، أن أهداف التحول الرقمي هي حل جميع المعوقات التي تواجه المنظومة الصحية، ورفع نسب التغطية لتقليل المرضى والوفيات، وحفاظا على الأمن الصحي وضمان التبادل الفوري لإخطارات التطعيم بين جميع مكاتب الصحة فور التسجيل، وكذلك اختصار الوصول إلى التقارير الخاصة بالتطعيمات.

وأوضح فتحي عثمان مسؤل التثقيف أن تدريب اليوم للمراقبين الصحيين وتمريض التطعيمات على مستوى المحافظة على أعمال ميكنة التطعيمات بهدف تطوير البرنامج الإلكتروني والتحويل إلى نظام الميكنة من خلال التدريب كبديل للنظام الورقي وفقا لرؤية مصر 2030.