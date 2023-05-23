ads
الثلاثاء 23 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

هشام آمنة: تأهيل الكوادر البشرية في 34 مركزا إداريا

اللواء هشام آمنه
اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن مبادرة حياة كريمة  تتضمن إنشاء 128 سوق و98 موقف سيارات و128 نقطة إطفاء و2 مرسى نيلى وذلك بتكلفة تبلغ حوالى 1.6 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من 97 مشروع بشكل كامل وجارى الانتهاء من تنفيذ 257 مشروع بمعدلات تنفيذ متفاوتة .

و استعرض الوزير خلال الاجتماع الاستعدادات المتعلقة بالانتهاء من تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التي ستقوم بتشغيل المجمعات الحكومية تنفيذاً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يكون الانتقال لتلك المجمعات الجديدة ليس في مكان العمل فقط ولكن يتضمن تطوير نظم وأدوات العمل وقدرات العاملين بالإدارة المحلية ، حيث انتهت الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تأهيل الكوادر البشرية في 34 مركز إدارى من إجمالي 52 مركز مستهدف بإجمالى نحو 6 آلاف موظف من حوالى 10 آلاف جارى تدريبهم وفقاً للخطة التي تم وضعها لذلك .

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الكوادر البشرية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات