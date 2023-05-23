هشام آمنة: تأهيل الكوادر البشرية في 34 مركزا إداريا

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن مبادرة حياة كريمة تتضمن إنشاء 128 سوق و98 موقف سيارات و128 نقطة إطفاء و2 مرسى نيلى وذلك بتكلفة تبلغ حوالى 1.6 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من 97 مشروع بشكل كامل وجارى الانتهاء من تنفيذ 257 مشروع بمعدلات تنفيذ متفاوتة .

و استعرض الوزير خلال الاجتماع الاستعدادات المتعلقة بالانتهاء من تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التي ستقوم بتشغيل المجمعات الحكومية تنفيذاً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يكون الانتقال لتلك المجمعات الجديدة ليس في مكان العمل فقط ولكن يتضمن تطوير نظم وأدوات العمل وقدرات العاملين بالإدارة المحلية ، حيث انتهت الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تأهيل الكوادر البشرية في 34 مركز إدارى من إجمالي 52 مركز مستهدف بإجمالى نحو 6 آلاف موظف من حوالى 10 آلاف جارى تدريبهم وفقاً للخطة التي تم وضعها لذلك .