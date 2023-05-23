ضبط مخبزين لتجميعهما 802 بطاقة تموينية و6 تجار لتوقفهم عن صرف السلع بالبحيرة

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملاتها التفتيشية والرقابية لمتابعة المخابز والأسواق ورصد المخالفات والتأكد من انتظام صرف السلع التموينية، من خلال تكثيف المرور على التجار التموينين لضمان وصول الدعم لمستحقية، تنفيذا لتكليفات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

نفذت مديرية التموين برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية عدة حملات تموينية بنطاق مدينة النوبارية أسفرت عن ضبط:

- مخبزين قاما بتجميع 802 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- 10مخابز لانتاجهم خبز ناقص الوزن.

- مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق او وجود عذر قهرى.

- 6 تجار تموينين قاموا بغلق محلاتهم والتوقف عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية.

كما تم تحرير 5 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز، 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف و عدم نظافه أدوات العجين بالمخبز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.