بالفيديو.. وزير الرياضة: "لدينا خطة طموحة للاستثمار البشري في الشباب"

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ إن استضافة مصر للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي تعتبر شيئا مهما جدًا، حيث وجود بنك التنمية الأفريقي والبنك المركزي وبتشريف فخامة الرئيس في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بشرم الشيخ يعتبر رسالة مهمة ضمن الرسائل التي تؤكد على الدور المحوري لمصر على المستوى الأفريقي والشرق الأوسط.

وأضاف "صبحي" في حواره على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 60 % من قارة أفريقيا من الشباب المصري، والوزارة لديها خطة طموحة في مجال التنمية البشرية واستغلال الاستثمار البشري في الشباب وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستراتيجية الوطنية للشباب وهو ما يعود باستخدام التنمية البشرية والاستثمار البشري في الشباب، وهو ما سيعود على قارة أفريقيا بالكامل.

وتابع أن هناك برامج تعاون بين مصر وقارة افريقيا أولها منحة ناصر في نسختها الرابعة؛ بالإضافة إلى التبادلات الثنائية مع الشباب الأفريقي.

وأردف وزير الشباب والرياضة، أن الرسالة أصبحت التعاون بفكر قوي من خلال انشطة جادة وقوية بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بقيادة الاتحادات الرياضية بالجامعات الالكترونية الاتحاد أيضًا تقود الاتحاد الرياضيات الالكترونية و ستعقد يوم الخميس جلسة عن الشباب والتنمية.