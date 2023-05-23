ads
الثلاثاء 23 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تشريح جثة شاب مجهول الهوية عثر عليه بأحد الشوارع في مدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة مدينة نصر، بتشريح جثة شاب مجهول الهوية عثر عليه متوفيا بأحد شوارع المنطقة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب متوفٍ بأحد شوارع المنطقة وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه.

وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة مدينة نصر مدينة نصر قسم شرطة تقرير الصفة التشريحية النيابة العامة