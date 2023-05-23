بوريل: علاقات صربيا الوثيقة مع روسيا تتعارض مع مسار التكامل الأوروبي

قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن علاقات صربيا الوثيقة مع روسيا تتعارض مع مسار التكامل الأوروبي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وأشار بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية: "يجب على صربيا أن تفهم أن العلاقات الوثيقة مع روسيا، لا تتوافق مع المسار الأوروبي لهذا البلد".

وشدد بوريل على "ضرورة تلبية مطالب تطبيع علاقات صربيا مع كوسوفو".

ووصف البرلمان الأوروبي، في وقت سابق، العقوبات المناهضة لروسيا بأنها شرط من شروط عضوية صربيا في الاتحاد الأوروبي.

كما أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن بلاده لن تسمح لأي جهة بفرض إملاءاتها على بلغراد وإرغامها على الانضمام للعقوبات ضد روسيا، وتحديد أطر السياسة الخارجية للبلاد.

وأوضح فوتشيتش إنه يتوقع زيادة الضغط على صربيا لتطبيق العقوبات المفروضة على روسيا.