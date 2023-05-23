«الباطنية في الإسماعيلية».. ضبط المتهمين بإدارة «دولاب مخدرات»

نجحت مباحث مركز فايد في الإسماعيلية برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف، في إلقاء القبض على ٢ من العناصر الإجرامية الخطرة، وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة.

توصلت تحريات النقباء أحمد حمدي وأحمد ممتاز وعبدالله العدوي ومحمد عبد الباسط معاونو مباحث مركز فايد، إلى اعتزام ٢ من العناصر الإجرامية الخطرة بتخزين وتشوين كمية كبيرة من مخدر الهيروين والحشيش و الهيدرو.

وشكلت المباحث الجنائية في الإسماعيلية، فريق بحث بإشراف المقدم أحمد شوقي مفتش مباحث مركز فايد، لمراقبة تحركات المتهم ونشاطه على مدار الساعات الماضية لحين التأكد من وجود المواد المخدرة بحوزتهما قبل توزيعها علي المتعاطين.

ونجح ضباط المباحث الجنائية في القبض على المتهمان وبحوزتهما ٢٦ طربة من مخدر الحشيش وكمية كبيرة من من الهيروين والهيدرو ومبلغ مالي كبير و ٤ هواتف محمول وسلاح ناري و ٣ طلقات نارية.

وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط اعترفا أمام النقباء احمد حمدي و أحمد ممتاز و عبدالله العدوي بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي من حصيلة اتجاره والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهما بعملاءهما، فيما حررت الشرطة محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.