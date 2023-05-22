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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط طن دقيق بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء في العياط.. صور

ضبط دقيق قبل بيعها
ضبط دقيق قبل بيعها في السوق السودا
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تمكن المهندس محمود عبد الحليم رئيس مركز ومدينة العياط، من ضبط تروسيكل محمل 20 جوال دقيق بلدى مدعم زنة 50 كيلو أثناء تهريبه للسوق السوداء، وقبل بيعه ، حيث شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع ومنع المغالاة في الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .
وأكد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين. 
مشددا علي ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين وتم تسليم ا لدقيق  لإدارة التموين وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدينة العياط ضبط تروسيكل محمل 20 جوال دقيق بلدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة