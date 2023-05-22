ضبط طن دقيق بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء في العياط.. صور

تمكن المهندس محمود عبد الحليم رئيس مركز ومدينة العياط، من ضبط تروسيكل محمل 20 جوال دقيق بلدى مدعم زنة 50 كيلو أثناء تهريبه للسوق السوداء، وقبل بيعه ، حيث شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع ومنع المغالاة في الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

وأكد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين.

مشددا علي ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين وتم تسليم ا لدقيق لإدارة التموين وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.