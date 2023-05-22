تريزيجيه يقود طرابزون لسحق فاتح قرا برباعية في الدوري التركي

حقق فريق طرابزون سبور فوزا كبيرا على ضيفه فاتح قرا جمرك، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على ملعب "شينول جونيش ستاديوم"، في إطار منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه أساسيا مع طرابزون سبور، وتألق اللاعب وسجل هدفين في اللقاء قبل أن يخرج بديلا في الدقيقة 89.

وافتتح طرابزون سبور أهداف المباراة عن طريق المدافع مارك بارترا في الدقيقة 8 وتعادل فاتح قرا في الدقيقة 14 قبل أن يتلقى هدفا بنيران صديقة في الدقيقة 20 من خلال لاعبه بوتاهان شين وساهم تريزيجيه في تسجيله.

ونجح تريزيجيه في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 35 بعدما أطلق كرة قوية ارتدت من يد الحارس ودخلت الشباك.

وفي الشوط الثاني، نجح تريزيجيه في تسجيل الهدف الثاني له والرابع لأصحاب الأرض بطريقة رائعة من مجهود فردي في الدقيقة 51.

وبدأ طرابزون المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أورجان تشاكير

خط الدفاع: حسين تركمان- مارك بارترا- جينس ستريجير لارسين

خط الوسط: عبدالقادر عمر - أنستاسيوس باكاسيتاس - مانوليس سيوبيس - أدين فيسكا

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - ماكسي جوميز - بوسلوك

وبهذا الفوز، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد فاتح قرا جمرك عند 44 نقطة في المركز التاسع.