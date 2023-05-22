حسام بدراوي: لا توجد أي مفاوضات بشأن ترشحي لانتخابات الرئاسة المقبلة

أكد الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني لرؤية 2030،، أنه لا يوجد أي مفاوضات حدثت معه من أجل الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ولم يتواصل معه أحد من المواقع التي نشرت الخبر، مشددا على أن هذا الخبر غير صحيح بشكل كامل.

وأضاف "بدراوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لا أحد يتواصل معه من أجل التفاوض على الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو خبر غير صحيح، متابعًا: "لازم ندي المكان ده تقديره واحترامه.. مفيش حاجة اسمها المنافس هو من يختار من ينافسه".

وأشار حسام بدراوي، إلى أن ما تم نشره في موقع "ذات مصر" كلام غير صحيح، ووصفه بـ"العيب"، مؤكدًا أنه لا يفكر أو يرغب في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، موضحًا أن هذا من الممكن أن تكون أخبار مقصودة.

وتابع: "منذ مشاركتي بشكل جزئي في الحوار الوطني وإلقاء كلمة التي كانت جامعة شاملة لكل ما اتمناه لمستقبل مصر السياسي، ويعمل في العمل العام وغير الهادف للربح ومتواجد في الندوات السياسية، مشددًا على أنه يقدم رأيه للأحزاب السياسية بهدف البناء وأن تكون مصر جمهورية جديدة.