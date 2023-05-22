ننشر قرارات الاتحاد العربي للقضاء الإداري

عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري الاجتماع السادس للجمعية العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب – رئيس مجلس الدولة، وبحضور رؤساء مجالس الدولة ورؤساء المحاكم الإدارية العُليا وممثليهم والوفود المشاركة من الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري.

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذت الجمعية العامة للاتحاد عددًا من القرارات من شأنها الارتقاء بنشاط الاتحاد وتعظيم دوره خلال المرحلة القادمة، منها:

الموافقة على تنصيب المجلس الأعلى للقضاء بمملكة البحرين رئيسًا للاتحاد لمدة عامين وفقًا لوثيقة النظام الأساسي، وبالتالي أصبحت المحكمة الإدارية بالجمهورية التونسية نائبًا لرئيس الاتحاد.

- كما تم إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد ليصبح:

• دولة البحرين رئيسًا.

• دولة تونس نائبًا.

• دولة مصر عضوًا.

• دولة العراق عضوًا.

• دولة الإمارات عضوًا.

كما تم تفويض رئيس مجلس الدولة المصري في تنظيم الأمانة العامة للاتحاد.

الموافقة على تعيين أمين عام وأمين عام مساعد للاتحاد.

الموافقة على مشروع لائحة الأكاديمية العربية للقضاء الإداري وإنشاء فروع لها في الدول الأعضاء.

الموافقة على تطوير ورفع كفاءة الموقع الالكتروني للاتحاد.

الموافقة على إنشاء مقر للاتحاد في مبنى مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة.

وذلك في إطار توجيهات المستشار رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية بالارتقاء وتطوير أنشطة الاتحاد العربي للقضاء الإداري وتعظيم دوره خلال الفترة المقبلة ولكي يستطيع الاتحاد تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه