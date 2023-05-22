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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنة تظلمات أعضاء هيئة التدريس

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع اللجنة الاستشارية لدراسة تظلمات  أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية للوظائف الأعلى من بعض قرارات اللجان العلمية، بحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون  التعليم والطلاب والدكتور عادل نصار عميد كلية العلوم والدكتور أمجد عمارة عميد كلية التجارة  والدكتور أيمن حافظ  عميد كلية الزراعة، والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة  . والدكتورة فتيحة بطيخ  عميد كلية التربية  ،والدكتور  ناصر عبد الباري عميد كلية الطب والدكتور محمد سعفان وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا.

أشار  القاصد إلي أن اللجنة  قامت بالمصادقة علي محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات بالجلسة السابقة.. وأضاف القاصد  أن اللجنة ناقشت  التظلمات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية من قرارات اللجان العلمية.

التعليم والطلاب اللجنة الاستشارية عضاء هيئة التدريس