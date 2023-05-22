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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الإماراتي ورئيس وزراء أستراليا يبحثان هاتفيًا علاقات التعاون الثنائي

الرئيس الإماراتي
الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين خلال اتصال هاتفي، مع رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانيات دعمها وتطويرها على مختلف المستويات بما يعزز مصالحهما المشتركة.

وذكرت وكالة أنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين بحثا تعزيز العمل المشترك بين الإمارات وأستراليا لفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات النوعية البناءة وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بما يسهم في ترسيخ العلاقات المتنامية المتينة التي تجمع البلدين.

وتناول الجانبان -خلال الاتصال- عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها خاصة قضية التغير المناخي ودور الإمارات وريادتها في جهود التصدي لهذه الظاهرة من خلال رئاستها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "كوب 28" المزمع إقامته قبل نهاية العام.

ومن جانبه، أعرب ألبانيز عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد للجهود التي بذلتها الإمارات في إجلاء الرعايا الأستراليين من السودان وأفغانستان ضمن جهودها الإنسانية في إجلاء العالقين من الدول الصديقة، مشيدا بالكفاءة التي أبدتها مختلف الجهات المعنية في الدولة والتسهيلات التي قدمتها لتأمين سلامتهم ونقلهم.

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